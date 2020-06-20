طقس اليوم.. الأطول نهاراً وحار على جنوب الصعيد

السبت 20/يونيو/2020 - 07:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
هاجر بركات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس السبت، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مصحوبًا برياح معتدلة والتي قد تنشط أحيانًا، بينما يكون نهارًا معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، مصحوبًا بالرياح النشطة ومثيرة للأتربة.

كما يكون الطقس لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد، والبحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

يعد يوم 20 من يونيو هو بداية لفصل الصيف، حيث تبدأ الشمس فى حركتها فى السماء تدريجيًا بشكل يومي نحو الجنوب، وتسمى هذه اللحظة علميا بـ"الانقلاب الصيفي"، فيعتبر اليوم فلكيًا هو أطول أيام السنة نهارًا وأقصرها ليلًا، والذى تتعامد فيه زاوية سقوط أشعة الشمس على مناطق شمال خط الأستواء، ومنها مصر والدول الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية الشمالي، لتجعل إحتمالات درجة الحرارة مرتفعة.

وفصل الصيف هو أحد فصول العام الاربعة التي يمر فيها كوكب الأرض بأربعة نقاط مفصلية هامة أثناء رحلته حول الشمس والتي تستغرق 365 يوما و6 ساعات تقريبا، وهي الاعتدال الربيعي، والانقلاب الصيفي، والاعتدال الخريفي، والانقلاب الشتوي، وتتميز زاوية ميل محور دوران الارض حول الشمس بـأنها ثابته ومقدارها 23.4 درجة ولا تتغير اثناء دوران الارض حول الشمس، وهذا ما يسبب تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، ويترتب عليه بدوره تغير الفصول الأربعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
تكون القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجات، والسلوم العظمى33 والصغرى 26، سيوة العظمى 35 والصغرى 27، ووادي النطرون العظمى 34 الصغرى 22، وتكون فى مدينة طنطا العظمى 34 والصغرى 22، شبين الكوم العظمى 34 والصغرى22، ودمنهور العظمى 32 والصغرى 21، وفى مدينة الزقازيق العظمى 34 والصغرى 21 درجة، والمنصورة العظمى 33 وللصغرى 20 درجة، وفي الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 21، وتكون في مدينة السويس للعظمى 34 والصغرى 22 درجة.

وفى العريش العظمى 28 الصغرى 20 درجة، رفح العظمى 28 والصغرى درجة20، رأس سدر العظمى 28 والصغرى 23درجة، وفى بلطيم العظمى 31 الصغرى 21، ومدينة بورسعيد العظمى 27 والصغرى22، وفي دمياط الكبرى 28 الصغرى 21درجة،
وفي الفيوم العظمى 35 الصغرى 22 درجة، وفي بني سويف العظمى 34 الصغرى 23، المنيا الكبرى 35 الصغرى 24، أسيوط العظمى 35 والصغرى 24. وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة، والأقصر العظمى 37 والصغرى 28.

وفي طابا العظمى 30 الصغرى 21 درجة، وكاترين العظمى 30 الصغرى 15درجة، وتكون في الطور العظمى 30 الصغرى 24 درجة، وتكون فى مدينة شرم الشيخ العظمى 36 الصغرى 27، والغردقة العظمى 35 الصغرى 27 درجة، وفى مرسى علم العظمى 34 الصغرى 27.

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درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس الصغري الأرصاد اليوم الأرصاد

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