جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات يوم الجمعة

السبت 20/يونيو/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
انتهت مباريات يوم الجمعة منذ ساعات قليلة، حيث تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد. 

وكانت قد بدأت تلك الجولة بمباراة فريق نوريتش سيتي مع ساوثهامبتون، وفاز الساوث بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة. 

ويحتل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. 

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-

1 - ليفربول 82 نقطة.
2 - مانشستر سيتي 60 نقطة.
3 - ليستر سيتي 53 نقطة.
4 - تشيلسي 48 نقطة.
5 - مانشستر يونايتد 46 نقطة.
6 - شيفيلد يونايتد 44 نقطة.
7 - ولفرهامبتون 43 نقطة.
8 - توتنهام هوتسبير 42 نقطة.
9 - آرسنال 40 نقطة.
10 - بيرنلي 39 نقطة.
11 - كريستال بالاس 39 نقطة.
12 - إيفرتون 37 نقطة.
13 - ساوثهامبتون 37 نقطة.
14 - نيوكاسل يونايتد 35 نقطة.
15 - برايتون 29 نقطة.
16 - وست هام 27 نقطة.
17 - واتفورد 27 نقطة.
18 - بورنموث 27 نقطة.
19 - أستون فيلا 26 نقطة.
20 - نورويتش سيتي 21 نقطة.

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