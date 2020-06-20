ظهور مفاجئ لحسام عاشور بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي

السبت 20/يونيو/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
لم ينتظر حسام عاشور لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الكثير بعد أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة النادي الأهلي وعدوله عن فكرة الاعتزال، ليشارك جماهيره  بصورة جديدة ظهر خلالها مبتسما . 

ونشر حسام عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له باللحية مرتديا كاب وهو يضحك.


الجدير بالذكر أن  عاشور اتخذ قرار الاعتزال داخل النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، لكنه تراجع عنه، وقرر استكمال مشواره الكروي خارج النادي الأهلي، واعلن عن تلقيه العديد من العروض المحلية والعربية والاوروبية. 



وكشفت صحيفة "البيان" الإماراتية أن العرض الذي تلقاه حسام عاشور من أحد أندية الدوري الإماراتي، خلال الفترة الماضية، تجدد خلال الأيام الحالية، بالاضافة أيضا الي  عروض من أندية مصرية وسعودية، وناد برتغالي.

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