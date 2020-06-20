رسالة تهنئة من إيمي طلعت زكريا لوالداتها في عيد ميلاد الأخيرة

السبت 20/يونيو/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حرصت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، علي تهنئة والداتها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت إيمي صورة برفقة لوالداتها منذ قليل عبر انستجرام وعلقت قائلة: "كل سنة وإنتي طيبة يا أمي ، ربنا يحفظك لينا وعقبال مليون سنة يا ست الكل".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.

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