موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة بعد التعادل مع توتنهام

السبت 20/يونيو/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
تعادل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه توتنهام إيجابياً بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقن بملعب توتنهام بمدية لندن، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض الفريقان أولى مباراتيهما على الإطلاق منذ أكثر من 3 أشهر، بعد توقف الدوري الإنجليزي الممتاز نتشيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

سجل الهولندي ستيفين بيرجفاين أولاً لتوتنهام في الدقيقة 27، بينما تعادل برونو فيرنانديز لليونايتد في الدقيقة 81 من علامة الجزاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 46، معززاً تواجده في المركز الخامس من جدول الترتيب، فيما رفع توتنهام رصيده للنقطة 42 في المركز الثامن.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

وسيستضيف مانشستر يونايتد فريق شيفيلد يونايتد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك مساء الأربعاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري.

ومن المقر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءاً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش.


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