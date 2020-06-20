كارتيرون يحسم موقف حارس الزمالك

السبت 20/يونيو/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
قالت مصادر مقربة من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، حسم موقف حارس الزمالك، من التواجد مع الفريق خلال  الموسم المقبل.


وبحسب مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، فإن كارتيرون أوصى بالإبقاء على محمد صبحي، حارس مرمى الفريق والمنتخب الأوليمبي، خلال الموسم المقبل.

وأكدت التقارير، أن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك بالإبقاء على اللاعب، وعدم السماح برحيله خلال الفترة المقبلة.

كما أكد كارتيرون لإدارة الأبيض، أنه سيعتمد على اللاعب خلال الموسم المقبل، بالرغم من تواجد الثلاثي: محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لإمتلاك اللاعب لعدة عروض من أندية الدوري المحلي، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل عن طريق البيع أو الإعارة.

كما تؤكد المصادر المقربة من اللاعب، أنه يرفض الرحيل عن القلعة البيضاء، ويتمسك بالبقاء داخل الفريق رغم صعوبة الفرصة.

يذكر أن صبحي انضم مطلع الموسم الجاري من صفوف نادي بيتروجيت، وظهر ففي لقاء وحيد أمام طنطا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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