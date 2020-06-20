ابنة رجاء الجداوي تستغيث بالله لشفاء والدتها بعد تدهور حالتها الصحية

السبت 20/يونيو/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
نشرت ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، دعاءًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ترجو الله تعالى من خلاله شفاء والدتها بعد إصابتها بفيروس "كورونا".
وقالت عبر حسابها: "لا حول ولا قوة لي إلا بك يا حنان يا منان يا قادر يا مجيب يا شافي يا الله يا رحيم يا سميع".

وتوالت التعليقات التي تدعو الله تعالى بأن يخفف عن الفنانة القديرة ألمها وأن يشفيها ويديم عليها الصحة.
 
كان مصدر مسئول بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية، كشف أن نتيجة المسحة التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي أمس ظهرت إيجابية ومازالت تعاني من فيروس "كورونا" المستجد داخل العناية المركزة.

وأضاف المصدر المسئول في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الفنانة رجاء الجداوي حالتها الصحية متدهورة بسبب فيروس كورونا.

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