بيكيه: فوز برشلونة بالليجا سيكون صعبًا بعد التعادل أمام إشبيلية









عبر الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن حرنه الشديد عقب تعادل فريقه السلبي أمام إشبيلية في قمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".





بيكيه قال عقب نهاية المباراة :"أعتقد الفوز بالليجا سيكون صعب للغاية ، شاهدنا لقاء الريال أمس ومباراتنا اليوم ، الفوز بالدوري هذا الموسم صعب صعب جداً ، وريال مدريد لن يخسر النقاط".





وأضاف :"رأينا كيف لعبنا الليلة وكيف كان أداء مدريد الليلة الماضية! فوزنا بالدوري هذا الموسم سيكون صعبًا".





وتابع :"الأحاسيس ليست سيئة، كانت لدينا فرص اكثر لكن لم نُسجل".





وزاد :"بيكيه لعب مباراة بمستوى عال، لكن كان لدينا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل أي أهداف".



