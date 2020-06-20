وفاة نجم سلسة أفلام "سيد الخواتم"

السبت 20/يونيو/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
وكالات
قالت صحيفة جارديان يوم الجمعة إن الممثل البريطاني إيان هولم، المعروف بأدواره في ثلاثية ”سيد الخواتم“ (لورد أوف ذا رينجز) وفيلم ”كائن فضائي“ (إيليان)، توفي عن عمر يناهز 88 عاما.

وقالت الصحيفة إن الممثل، الذي ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم ”عربات النار“ (تشاريوتس أوف فاير) توفي بسبب مضاعفات صحية ناجمة عن مرض الشلل الرعاش.

وقال وكيله للصحيفة ”ببالغ الحزن، نعلن وفاة سير إيان هولم هذا الصباح عن عمر يناهز 88 عاما.. فاضت روحه بالمستشفى وحوله أسرته ومن يتولون رعايته. كان دمثا وطيبا وموهوبا بشدة. سنفتقده كثيرا“.

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