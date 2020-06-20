وفاة نجم سلسة أفلام "سيد الخواتم"

قالت صحيفة جارديان يوم الجمعة إن الممثل البريطاني إيان هولم، المعروف بأدواره في ثلاثية ”سيد الخواتم“ (لورد أوف ذا رينجز) وفيلم ”كائن فضائي“ (إيليان)، توفي عن عمر يناهز 88 عاما.





وقالت الصحيفة إن الممثل، الذي ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم ”عربات النار“ (تشاريوتس أوف فاير) توفي بسبب مضاعفات صحية ناجمة عن مرض الشلل الرعاش.



