برشلونة يتعثر أمام إشبيلية ويقدم هدية من ذهب إلى ريال مدريد

بدأ الفريق الكتالوني المباراة بتشكيل مكون من (شتيجن - سيميدو - لينجليت - بيكيه - ألبا - بوسكيتش - آرثر ميلو -راكيتيش - سواريز - ميسي - برايثوايت).





رفع برشلونة رصيده بهذا التعادل إلى 64 نقطة في المركز الأول ومتفوقًا بفارق 3 نقاط على ريال مدريد الثاني والذي سيلاقي ريال سوسييداد يوم الأحد في نفس الجولة وفي حالو فوزه سيشارك البرسا صدارة الترتيب، فيما رفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 52 في المركز الثالث.

جاءت المباراة متوسطة المستوي بين الفريقين، وشهدت فرص ضائعة من كلا الطرفين، واعتمد الفريق الأندلسي على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة، فيما أضاع الفريق الكتالوني عدة فرصة أبرزها عبر الأوروجواياني لويس سواريز الذي شارك كأساسيًا لأول مرة منذ عودته من الإصابة التي لحقت بِه.