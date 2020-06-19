فايلر يحسم موعد عودته إلى الأهلي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:54 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية اليوم أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سيبلغ إدارة القلعة الحمراء بموعد وصوله غدا السبت.

وكان فايلر غادر القاهرة متجها إلى مسقط رأسه في سويسرا لقضاء عطلته قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن موعد استئناف التدريبات.

وأفادت التقارير أن مسئولو الأهلي تواصلوا بفايلر وأبلغوه بكل التفاصيل المتعلقة بعودة التدريبات والنشاط الكروي.

ومن المقرر أن يحسم فايلر موعد وصوله غدا وسيتم إبلاغ مسئولي الأهلي به.

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يدرس مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التراجع عن إتمام صفقة الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترح عدد من أعضاء النادي الأهلي، التراجع عن إتمام التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل مغالاة ناديه المادية، بالإضافة إلى اقتراب النادي من ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والذي يلعب في نفس مركز صبحي.

ورحب صبحي، بالبقاء ضمن صفوف الفريق، وعدم الرحيل للدوريات الخارجية خلال الموسم الجديد.

وجاء ترحيب صبحي، بعدما نجح في إستعادة مستواه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني منذ توليه المسئولية الفنية.

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