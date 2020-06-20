مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو التعدي على ممرضة مصابة بكورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 12:31 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
كشف مصدر أمني، حقيقة الفيديو المتداول بالمواقع الإخبارية، وقيل إنه يوثق التعدي على ممرضة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقيل إن الممرضة تستغيث من جيرانها، الذين هددوها وأساءوا إليها عقب خروجها من منزلها الكائن بدائرة مركز شرطة بنى عبيد - محافظة الدقهلية، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أن أحد أمناء الشرطة تواطأ مع المواطنين، ومنع شقيق زوجها من تحرير محضر بالواقعة.

وأكد المصدر الأمني، أنه بالفحص، تبين محضر بتاريخ 16 الجارى بمركز شرطة بني عبيد، بشأن مشاجرة بين شقيق زوج الممرضة، وعامل وشقيقته، مصابان بجروح وكدمات؛ لتضرر العامل وشقيقته من قيام زوج الممرضة بوضع كمية من الرمال أمام منزلهما وتبادلا التعدي بالضرب.

وأشار، إلى أنه تبين أيضا، وجود خطابا من مديرية الشئون الصحية، يفيد أن المذكورة تخضع للعزل المنزلى لمدة 14 إعتبارًا من يوم 9 حتى 23 الجاري، لإصابتها بفيروس كورونا وكذا المخالطين لها زوجها ووالدته، بما يتنافى مع أقوالها.

بمواجهتها الممرضة، أيدت ما جاء بالفحص وعدلت عن اتهامها لأمين الشرطة المذكور، موضحة أنها تضررت من جيرانها لعدم سماحهم لها بالنزول لإصابتها بالفيروس نظرًا لخضوعها للعزل المنزلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية. 

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق، في ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 11036 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما استطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بشن عدة حملات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 197 قضية متنوعة.

ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

كما قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية. 

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، التابعة لوزارة الداخلية، فى مجال متابعتها للأسواق، من ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). 

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