مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو التعدي على ممرضة مصابة بكورونا

كشف مصدر أمني، حقيقة الفيديو المتداول بالمواقع الإخبارية، وقيل إنه يوثق التعدي على ممرضة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقيل إن الممرضة تستغيث من جيرانها، الذين هددوها وأساءوا إليها عقب خروجها من منزلها الكائن بدائرة مركز شرطة بنى عبيد - محافظة الدقهلية، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أن أحد أمناء الشرطة تواطأ مع المواطنين، و منع شقيق زوجها من تحرير محضر بالواقعة.



وأكد المصدر الأمني، أنه بالفحص، تبين محضر بتاريخ 16 الجارى بمركز شرطة بني عبيد، بشأن مشاجرة بين شقيق زوج الممرضة، وعامل وشقيقته، مصابان بجروح وكدمات؛ لتضرر العامل وشقيقته من قيام زوج الممرضة بوضع كمية من الرمال أمام منزلهما وتبادلا التعدي بالضرب.

وأشار، إلى أنه تبين أيضا، وجود خطابا من مديرية الشئون الصحية، يفيد أن المذكورة تخضع للعزل المنزلى لمدة 14 إعتبارًا من يوم 9 حتى 23 الجاري، لإصابتها بفيروس كورونا وكذا المخالطين لها زوجها ووالدته، بما يتنافى مع أقوالها.





بمواجهتها الممرضة، أيدت ما جاء بالفحص وعدلت عن اتهامها لأمين الشرطة المذكور، موضحة أنها تضررت من جيرانها لعدم سماحهم لها بالنزول لإصابتها بالفيروس نظرًا لخضوعها للعزل المنزلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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