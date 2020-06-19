نوتنجهام فورست يعلن تمديد عقد مدربه صبري لموشي





كشف نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عن تمديد عقد مدربه الفرنسي صبري لموشي لكنه لم يحدد مدة العقد الذي تم ربطه به.





وذكر نوتنجهام ، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة : "نادي نوتنجهام فورست سعيد بإعلان أن صبري لموشي وقع على عقد جديد مع النادي".





وقال لموشي في تصريحات للموقع الرسمي بعد توقيعه على العقد الجديد : "يشرفني البقاء في هذا النادي الرائع. كنت دائما أنوي البقاء لفترة طويلة هنا عندما وقعت مع الفريق العام الماضي".





وأضاف : "بدأنا في بناء فريق جيد مع شخصيات رائعة. ولهذا أشعر بالسعادة لاستمراري مع الفريق ، وأشعر بالامتنان للدعم الذي قدمته لي الجماهير منذ وصولي إلى هنا".





ويحتل نوتنجهام فورست المركز الخامس في ترتيب دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب) برصيد 60 نقطة.



