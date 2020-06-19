نوتنجهام فورست يعلن تمديد عقد مدربه صبري لموشي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:35 م
صبري لموشي
صبري لموشي

كشف نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عن تمديد عقد مدربه الفرنسي صبري لموشي لكنه لم يحدد مدة العقد الذي تم ربطه به.

وذكر نوتنجهام ، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة : "نادي نوتنجهام فورست سعيد بإعلان أن صبري لموشي وقع على عقد جديد مع النادي".

وقال لموشي في تصريحات للموقع الرسمي بعد توقيعه على العقد الجديد : "يشرفني البقاء في هذا النادي  الرائع. كنت دائما أنوي البقاء لفترة طويلة هنا عندما وقعت مع الفريق العام الماضي".

وأضاف : "بدأنا في بناء فريق جيد مع شخصيات رائعة. ولهذا أشعر بالسعادة لاستمراري مع الفريق ، وأشعر بالامتنان للدعم الذي قدمته لي الجماهير منذ وصولي إلى هنا".

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الخامس في ترتيب دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب) برصيد 60  نقطة.

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