مصطفى البنا يخوض أولى تجاربه السينمائية برعاية معالي المستشار تركي ال شيخ .. التفاصيل الكاملة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان واليوتيوبر مصطفى البنا، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ليعلن عن دعم المستشار تركي ال شيخ، له وتبنيه موهبته الفنية في اللون الكوميدي.

وتحدث "البنا"، من خلال الفيديو، عن فيلمه الجديد قائلاً: "مساء الخير على كل الناس اللي هتشوف الفيديو ده أحب أقولكم أن حلم عبد الناصر يتحقق، الحمدلله بعد كرم ربنا عليا ودعم الناس ليا".

وتابع قائلاً: "أنا راجل بقالي أربع سنين وداخل في الخامسة بعمل فيديوهات وكنت مستني أي فرصة وكنت بعافر وراضي بأي حاجة تجيلي وبقول يارب وعملي لفيديوهات لأن كان هدفي الأول والآخير هو التمثيل".

وأضاف: "مكنتش حابب مجال الأعلانات واني أخوض فيه، وجميلكم في دعواتكم ليا ودعمكم كله فوق راسي وكلامي ده عمره ما هيتغير، الحمدلله أنا مضيت أول فيلم ليا مع معالي المستشار تركي ال شيخ أبو ناصر، وان شاء الله هيكون فيلم مختلف وجديد".

وتابع: "أبو ناصر هو المنتج وهو صاحب الفكرة والمؤلف وتابع مازحاً: مش بعيد أنه يكون الجمهور، وهيكون معانا مخرج عالمي بتحبوا الفيلم كله حلو ككتابة وكفريق مخرجين وإنتاج".

وأضاف: "ان شاء الله هنجح بفضل ربنا ودعمكم ليا انتو عارفين معالي المستشار لما بيحط حاجة في دماغه ربنا يشفيه ويعافيه لسة منزل بوست حالاً، وجايب كاميرات عالية الجودة أنا بتعلم دلوقتي لغتين ربنا يستر في اللي جاي وأحب أشكر الدعم الأول ليا معالي المستشار تركي ال شيخ".

واختتم: "اللي هيسالني هتكمل فيديوهات ولا لا بقولكم اني مكمل ومع بعص، وبشكر معالي المستشار مرة ثانية على كل حاجة وهو اللي جابني للفيلم بعد ما شاف فيديوهاتي والموضوع كله خارج عن الواسطة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيه تركي آل الشيخ

أخبار تهمك

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل| أول تحرك مصري ضد إثيوبيا بعد إعلان عزمها ملء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ يوم

مصطفى البنا يخوض أولى تجاربه السينمائية برعاية معالي المستشار تركي ال شيخ .. التفاصيل الكاملة

منذ أقل من ساعة

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يحسم موعد عودته إلى الأهلي

منذ 39 دقيقة

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتعثر أمام إشبيلية ويقدم هدية من ذهب إلى ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل العودة للتدريبات

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ: لاعب مفاجأة سيكون في مباراة الزمالك وبيراميدز

إبراهيم فايق يحيي ذكرى رحيل والده

رأي مصطفي البنا الشهير بسعفان في تعليق أحمد عفيفي على تركي آل الشيخ

"أسبح وأذكر ربنا" طقوس شيرين بعد كل حفل.. وتكشف تفاصيل فيلمها الجديد

تعرف على موعد حفل حماقي القادم في موسم الرياض

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى رمضان صبحي

11:05 م

برشلونة يتعثر أمام إشبيلية ويقدم هدية من ذهب إلى ريال مدريد

11:58 م

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟