الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - توتنهام 1 × 1 مانشستر يونايتد الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:29 م مان يونايتد وتوتنهام محمد مرعي Advertisements أخبار تهمك إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل منذ ساعتين و 5 دقيقة برشلونة يتعثر أمام إشبيلية ويقدم هدية من ذهب إلى ريال مدريد منذ 35 دقيقة عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية منذ يوم فايلر يحسم موعد عودته إلى الأهلي منذ 39 دقيقة عاجل| أول تحرك مصري ضد إثيوبيا بعد إعلان عزمها ملء سد النهضة (فيديو) منذ ساعة و 9 دقيقة الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و79 وفاة منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي منذ حوالي 3 ساعات مصطفى البنا يخوض أولى تجاربه السينمائية برعاية معالي المستشار تركي ال شيخ .. التفاصيل الكاملة منذ أقل من ساعة مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة منذ حوالي 7 ساعات "لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل العودة للتدريبات منذ ساعة و نصف الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى رمضان صبحي منذ ساعة و 28 دقيقة ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل منذ حوالي 8 ساعات بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر منذ حوالي 6 ساعات خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 7 ساعات مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك منذ حوالي 3 ساعات