مانشستر يونايتد يخطف تعادلًا مثيرًا من أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي





افتتح توتنهام التسجيل عبر الشاب الهولندي ستيفن بيرجوين في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 81 تمكن البرتغالي برونو فرنانديز من احراز هدف التعادل لمانشستر يونايتد من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح الفرنسي بول بوجبا.





رفع توتنهام رصيده بهذا التعادل إلى 42 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع رفاق سولشاير رصيدهم إلى 46 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





شاهد أهداف المباراة :-





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خطف مانشستر يونايتد تعادلًا مثيرًا من أمام مضيفه توتنهام، بعد تعادلهم ايجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.