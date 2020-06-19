البحرين: تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتعافي 591 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 15287.

وذكرت وزارة الصحة: أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 174 حالة، منها 36 حالة تحت العناية، في حين أن 5536 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5572 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,699 مليون إصابة، بينهم أكثر من 460 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,583 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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