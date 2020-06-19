فياريال يعبر غرناطة بهدف في الدوري الإسباني

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
حقق فياريال فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب غرناطة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليز الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 ورفع فياريال رصيده بهذا الفوز إلى 47  نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز التاسع.

وكانت المباراة متكافئة إلى حد كبير بين الفريقين من حيث الاستحواذ على الكرة بنسبة 51% للضيوف و49% لأصحاب الأرض، بينما تفوق غرناطة في جانب التسديد على المرمى ولكنه لم ينجح في النهاية في إدراك هدف التعادل.

وبهذا الفوز، رفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز التاسع. 

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