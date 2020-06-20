عادل سميا: هيفاء وهبي مظلومة وعلى القضاء انصافها.. ومسلسل "الساحر" الأسوأ في رمضان

السبت 20/يونيو/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حل الكاتب اللبناني عادل سميا ضيفاً على برنامج "الحكي فن" الذي يقدمه كل من الاعلامي اندريه داغر والإعلامية سميرة قصابلي منير عبر اذاعة صوت لبنان.

وأعرب عادل في البداية عن تضامنه الشديد مع هيفاء وهبي معتبرًا أنها مظلومة وأن على القضاء انصافها وإعادة حقها، مشيرًا إلى أن هيفاء وهبي "قلبها طيب" ومن يملك قلب طيب دوماً يقع بهكذا مشاكل لانه يثق بالاشخاص.

حول انتقاده لمسلسل الساحر وستيفاني صليبا فقد اعتبر عادل ان انتقاده لم يتأتي على خلفية سخصية، حيث قال: "ستيفاني في مسلسل (الساحر) لم تقنعني لذلك وجدتها انها الاسوء في رمضان كذلك مسلسل (الساحر).

وفيما يتعلق بانتقاده لمسلسل "أولاد ادم" أكد أن الديو بين قيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة هو ديو العام فقيس غاص في دوره الى ابعد الحدود ودانييلا خلعت جلدها من اجل الدور اما حول ماغي بو غصن فقد قال ماغي نجمة حقيقية.

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