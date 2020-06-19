جوارديولا يعلن رحيل نجم مانشستر سيتي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
قال مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بيب جوارديولا ، اليوم الجمعة، إن "الجناح الألماني ليروي ساني رفض عرضاً لتمديد عقده وسيرحل عن النادي".

وقال جوارديولا في مؤتمر صحافي قبل مواجهة بيرنلي يوم الإثنين المقبل في الدوري "ليروي رفض تمديد عقده. الجميع يعلم.

"إذا اتفق ناديان في نهاية الموسم يمكنه الرحيل. في حال عدم التوصل لاتفاق سيرحل في نهاية عقده. النادي قدم له عرضين أو ثلاثة لتمديد عقده لكنه رفضهم".

وينتهي عقد ساني في نهاية الموسم المقبل.

وقال جوارديولا إنه أراد بقاء ساني لكن اللاعب يريد بداية جديدة.

وأضاف المدرب الإسباني "عندما نقدم عرضاً للاعب لأننا نريده. إنه يملك مميزات خاصة. نريد لاعبين يريدون اللعب مع النادي لتحقيق الأهداف.

"إنه رجل لطيف وأنا أحبه كثيراً. ليس لدي أي شيء ضده. لكنه يريد خوض مغامرة اخرى".

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