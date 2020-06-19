"الوزراء" السعودي يقر التعريفة الجمركية لسلع محلية وفق سقوف منظمة التجارة العالمية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:27 م
مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
الفجر السعودي
أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الجمعة، قرارا بأن تكون التعرفة الجمركية لعدد من السلع المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك، حسبما نشرت جريدة أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة.

وإلى نص القرار..

قرار رقم (559) وتاريخ 28-08-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 8287 وتاريخ 9-2-1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي رقم 05-655-1441 وتاريخ 27-1-1441هـ، في شأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.

وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م/9) وتاريخ 6-4-1393هـ، ورقم (م/10) وتاريخ 5-3-1422هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1000) وتاريخ 27-7-1441هـ، والمذكرات رقم (546) وتاريخ 27-7-1441هـ، ورقم (641) وتاريخ 21-8-1441هـ، ورقم (667) وتاريخ 27-8-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41/230/م) وتاريخ 11-8-1441هـ، ورقم (41/284/م) وتاريخ 26-8-1441هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6080) وتاريخ 27-8-1441هـ .

يقرر

تكون التعرفة الجمركية للسلع الموضحة في القوائم المرافقة بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

رئيس مجلس الوزراء

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