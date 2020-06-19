موسى: تركيا تشكل أكبر الأخطار على العالم العربي حاليا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:35 م
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية - عمرو موسى
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية - عمرو موسى

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى: إن "تركيا تشكل أكبر الأخطار على العالم العربي حاليا".

وذكر موسى: أن "تركيا تحركت عسكريا خلال الأيام الأخيرة في 3 مواقع في العالم العربي، في شمال العراق عبر غارات جوية، وفي شمال سوريا بوجود عسكري على الأرض، وفي ليبيا عبر وجود جوي وبحري ومرتزقة وميليشيات"، مضيفاً: "إذن نحن نواجه تطورا خطيرا جدا في المنطقة، وآخره قدرة تركيا على الوجود في أكثر من موقع في نفس اللحظة".

كما أنه رأى أن "تركيا أخطر على العالم العربي من إيران نظرا لقدراتها الإستراتيجية، كما أنها عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولديها علاقة إستراتيجية وضخمة مع الولايات المتحدة ومثلها مع روسيا، ولديها أيضا مصالح متشابكة مع الاتحاد الأوروبي".

وأعرب عن اعتقاده أنه "ما كان ممكنا أن تقوم تركيا بما تقوم به في ليبيا، وأن تعبر أجواء مياه المتوسط، وأن تتواجد هناك بقوات عسكرية وميليشيات ومرتزقة من دون موافقة القوى العظمى"، مؤكداً على أن أنقرة في الوقت نفسه مستفيدة من هذا الأمر.

وتابع: أن "الأوضاع الراهنة من أسوأ ما واجه العالم العربي في العصر الحديث، وذلك بسبب انقسام العرب وتعارض بعض مصالحهم، فلم يعد هناك موقف عربي بل أصبح هناك أكثر من موقف".

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