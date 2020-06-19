الخطوط السعودية تعلن زيادة عدد الرحلات الداخلية من جدة إلى المدينة المنورة وأبها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم الجمعة، عن زيادة عدد الرحلات الداخلية من جدة إلى المدينة المنورة وأبها.

وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك سيكون ابتداءً من الأحد المقبل.

ونوهت بأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى جدة من الصالة رقم 1.

ويذكر أن أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية بدء تشغيل رحلات الطيران الداخلية بين جدة وحائل، ابتداء من يوم 15 يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة أن الرحلات التي أُعيد تشغيلها، الرياض وجدة والدمام وأبها وتبوك والمدينة المنورة، والقصيم ونجران، وحائل وعرعر والطائف، والجوف والباحة وبيشة وشرورة.

وسبق أن استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، رحلة قادمة من مطار لوس انجلوس ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.

أعلن ذلك "مطار الملك عبدالعزيز"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ناشرًا مجموعة صور من داخل صالات الوصول أثناء عودة المواطنين إلى أرض الوطن.

يُذكر أنه يتم تطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على جميع المواطنين العائدين للوطن من الخارج.

كما تتخذ الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، والتي تتضمن 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.

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