الخطوط السعودية تعلن زيادة عدد الرحلات الداخلية من جدة إلى المدينة المنورة وأبها

أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم الجمعة، عن زيادة عدد الرحلات الداخلية من جدة إلى المدينة المنورة وأبها.





وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك سيكون ابتداءً من الأحد المقبل.





ونوهت بأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى جدة من الصالة رقم 1.





ويذكر أن أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية بدء تشغيل رحلات الطيران الداخلية بين جدة وحائل، ابتداء من يوم 15 يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة أن الرحلات التي أُعيد تشغيلها، الرياض وجدة والدمام وأبها وتبوك والمدينة المنورة، والقصيم ونجران، وحائل وعرعر والطائف، والجوف والباحة وبيشة وشرورة.



