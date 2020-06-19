يوسف شعبان يعبر عن استيائه من هيمنة الشباب على الأعمال الدرامية

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طمأن الفنان يوسف شعبان، جمهوره على حالته الصحية قائلا: "الحمد لله دلوقتي كويس متمالك نفسه ماشي الحال الحمد لله".



وأضاف من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي قائلا: "أنه قام بالإمضاء على مسلسل "خالد ابن الوليد"، ولكنه تم تأجيله، وأيضا مع سميرة أحمد مسلسل "بالحب هنعدي"، وأوضح أن ذلك كان منذ عام ومش عارفين ينتجوه".



وتابع "شعبان"، متحدثا عن مدام سميرة أحمد قائلا: "من جيل فاتن حمامة والناس القديمة يعني الناس عاوزة تشوفها مش كله جديد يعني الدراما مش كده في مراحل الفنان بيمر بها الشباب والنضج والكبار".



وأضاف معبرا عن استيائه من عدم استخدام النجوم القدماء في تقديم أعمال وخصوصا وأنهم أصل الدراما وأنه يوجد نجوم عظماء ظلو يعملون في التمثيل حتى توفو قائلا " مينفعش نركن الناس القديمة على جنب".



وذكر أن أيضا جيله من المخرجين ليسو موجودين قائلا "الخبرة دول ازاي مركونين" احنا رفعنا علم مصر عاليا من الثقافة والحضارة والفن.