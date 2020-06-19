محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول استعدادًا لمواجهة إيفرتون

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى


شارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول في تدريبات الفريق الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة إيفرتون المقبلة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وكان صلاح قد غاب عن تدريبات الريدز الجماعية هذا الأسبوع بسبب تعرضه لإصابة عضلية الاسبوع الماضى جعلت المدرب الألماني يورجن كلوب يعطيه راحة سلبية رفقة الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبيرتسون.

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة البريميرليج علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي ليفربول المباراة وهو في صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية حيث يتبقي له 6 نقاط فقط على التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

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