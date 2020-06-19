شادي خفاجة يستعيد ذكريات مسلسل "درب الطيب" عبر إنستجرام

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان شادي خفاجة، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في هذه الصورة وهو صغيراً من كواليس أعماله السابقة من مسلسل "درب الطيب"، والذي جسد به دور بصيري برفقة الفنان فتحي سالم، وكتب شادي خفاجة على هذه الصورة قائلاً: "فاكر دي يا فتحي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان شادي خفاجة، مشاركته في مسلسل "الشوارع الخلفية"، وقام بتجسيد دور عبد اللطيف خليفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من شادي خفاجة، ليلى علوي، جمال سليمان، محمود الجندي، جيهان فاضل، سامي العدل، محمد الصاوي، وآخرون، قصة عبد الرحمن شرقاوي، سيناريو وحوار مدحت العدل، إخراج جمال عبد الحميد، نهلة فاروق.

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