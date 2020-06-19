والد ديوكوفيتش يُهاجم روجر فيدرر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
وكالات
هاجم سرديان والد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر، مطالبًا إياه بالتركيز على أمور أخري غير كرة المضرب خلال الفترة المقبلة.

وقال والد ديوكوفيتش أنه يجب على فيدرر أن يتقبل حقيقة أن كل من الإسباني رافائيل نادال (المصنف الثاني عالميا) ونجله الذي يتصدر الترتيب أفضل منه.

أضاف ديوكوفيتش الأب في تصريحات لموقع (سبورتكلوب) الرياضي: "فيدرير كما هو، فهو خصم كبير وبطل كبير وعملاق ولكنه ليس كبيرا بقدر نوفاك".

ووفقا لسرديان ديوكوفيتش، فعلى الرغم من أن السويسري بحوزته 20 لقبا لبطولات الجراند سلام متفوقا بها على نادال (19 بطولة) وديوكوفيتش (17 بطولة) وأنه لا زال صاحب الرقم القياسي بتصدره للترتيب العالمي لـ310 أسابيع متتالية، إلا أن هذه الأرقام لن يحتفظ بها طويلا.

وأضاف والد اللاعب: "لماذا تعتقد أنه يلعب التنس حتى الآن وهو على مشارف عامه الـ40؟ لأن نادال ونوفاك يتبعونه عن قرب. بكل بساطة لا يمكنه تقبل حقيقة أنهما أفضل منه".

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