بعد نفاذ الأولى وصدور الثانية.. د. رشا سمير تكشف عن تفاصيل جديدة عن روايتها "للقلب مرسى أخير" (حوار)

حققت "للقلب مرسى أخير" نجاحا كبيرا بالتزامن مع تواجد عدد كبير من الجمهور داخل المنازل وبقاء أطول وقت بعيدًا عن اشغالات الحياة فى ظل انتشار جائحة كورونا، المر الذي دفع دار النشر المتعاقدة معها د. رشا سمير لطرح الطبعة الثانية من الرواية بعد نفاذ الأولى.

وعن تفاصيل الرواية وقرب طرح الطبعة الثانية للرواية التقى "الفجر الفني" بالرواية والكاتبة الكبيرة رشا سمير،، وإلى نص الحوار،،

•في البداية نبارك لك على صدور الطبعة الثانية من "للقب مرسى آخير".. كيف ترين نجاح الرواية في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورورنا؟

أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر الله سبحانه وتعالى قبل كل شئ لأنه يمنحني دائما نجاح أكبر مما أتمناه أو احلم به عقب صدور أي رواية.

وفي الواقع نحن في مجال النشر والرواية اليوم نعتبر الكاتب الذي صدرت له رواية منذ بداية هذا العام تعيس الحظ، لأن فرصة تداولها ونجاحها أصبح الآن أكثر صعوبة، على الرغم من أن الناس عندهم فرصة أكبر للقراءة.. لكن المكتبات والمعارض مما لا شك فيه كان لها دورا كبيرا في الرواج للإصدارات الجديدة، وهو ما لم يعد موجودا اليوم.

أما عن نجاح روايتي "للقلب مرسى أخير"، فهذا ما كنت انتظره بشغف من أول يوم، وبعد أسابيع من صدورها في مطلع العام، بدأت ألمس هذا النجاح عبر جروبات القراءة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي ومن خلال صفحتي على الفيسبوك، الحمد لله القراء احتفوا بها، وسكنتهم القصة بكل تفاصيلها وأشادوا بها كثيرا مما اعتبره أنا شهادة نجاح للرواية وتكليلا لمجهود بذلته في كتابتها.