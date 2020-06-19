بعد نفاذ الأولى وصدور الثانية.. د. رشا سمير تكشف عن تفاصيل جديدة عن روايتها "للقلب مرسى أخير" (حوار)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:57 م
لروائية رشا سمير
لروائية رشا سمير
حوار: سعد نبيل - تصوير: بلال أحمد
بعد نفاذ الأولى وصدور الثانية.. د. رشا سمير تكشف عن تفاصيل جديدة عن روايتها للقلب مرسى أخير (حوار)

حققت "للقلب مرسى أخير" نجاحا كبيرا بالتزامن مع تواجد عدد كبير من الجمهور داخل المنازل وبقاء أطول وقت بعيدًا عن اشغالات الحياة فى ظل انتشار جائحة كورونا، المر الذي دفع دار النشر المتعاقدة معها د. رشا سمير لطرح الطبعة الثانية من الرواية بعد نفاذ الأولى.

 

وعن تفاصيل الرواية وقرب طرح الطبعة الثانية للرواية التقى "الفجر الفني" بالرواية والكاتبة الكبيرة رشا سمير،، وإلى نص الحوار،،

 

•في البداية نبارك لك على صدور الطبعة الثانية من "للقب مرسى آخير".. كيف ترين نجاح الرواية في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورورنا؟

 

أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر الله سبحانه وتعالى قبل كل شئ لأنه يمنحني دائما نجاح أكبر مما أتمناه أو احلم به عقب صدور أي رواية.

 

وفي الواقع نحن في مجال النشر والرواية اليوم نعتبر الكاتب الذي صدرت له رواية منذ بداية هذا العام تعيس الحظ، لأن فرصة تداولها ونجاحها أصبح الآن أكثر صعوبة، على الرغم من أن الناس عندهم فرصة أكبر للقراءة.. لكن المكتبات والمعارض مما لا شك فيه كان لها دورا كبيرا في الرواج للإصدارات الجديدة، وهو ما لم يعد موجودا اليوم.

 

أما عن نجاح روايتي "للقلب مرسى أخير"، فهذا ما كنت انتظره بشغف من أول يوم، وبعد أسابيع من صدورها في مطلع العام، بدأت ألمس هذا النجاح عبر جروبات القراءة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي ومن خلال صفحتي على الفيسبوك، الحمد لله القراء احتفوا بها، وسكنتهم القصة بكل تفاصيلها وأشادوا بها كثيرا مما اعتبره أنا شهادة نجاح للرواية وتكليلا لمجهود بذلته في كتابتها.



بعد نفاذ الأولى وصدور الثانية.. د. رشا سمير تكشف عن تفاصيل جديدة عن روايتها للقلب مرسى أخير (حوار)

•نود أن نذكر القراء بقصة وهدف رواية "للقلب مرسى أخير"؟

"للقلب مرسى أخير"، ببساطة هي حكاية كل البشر، في كل مكان، ندخل في معارك طوال الوقت، نخسر بعضها ونكسب بعضها، وربما نصل إلى قمة النجاح المالي أو الاجتماعي، ونعيش طاول الوقت لنرضي هذا وذاك ونكون سببا في سعادة الآخرين.

 

ثم نصل إلى مرحلة ما أو توقظنا صدمة ما تجعلنا نقف وننظر خلفنا ونتساءل: ماذا فعلنا لأنفسنا؟ ماذا كسبنا وماذا خسرنا؟ وهل نحن سعداء بما وصلنا إليه؟..تلك هي المعركة الأخيرة في حياة كل إنسان، معركة يبحث فيها كل إنسان عن مرسى أخير لقلبه.. حيث يتحقق له السعادة بغض النظر عن رأي المحيطين به، وبعيدا عن المكاسب المادية.

 

•الرواية تحتوي على 5 أبطال من دول مختلفة، كيف استطعتي الحصول على معلومات ووصف دقيق لجميع الدول على الرغم من عدم زيارتك لها؟

أسأل نفسي دائما وعلى الرغم من أنني من عشاق السفر وزرت دول كثيرة أستطيع الكتابة عنها دون عناء، لماذا أكتب عن أماكن لم أزرها؟، ووجد الإجابة هي أنه التحدي الحقيقي، وفرصة لأستمتع بزيارة ما لم تراه عيني في رحلة اصطحب فيها قرائيي لنكتشف الأماكن معا، على سبيل المثال زرت لبنان ولم أزور سوريا ومع ذلك كانت فرصتي في جمع المعلومات لكليهما متساوية، أنا أستمتع بقراءة روايات بأقلام عربية وأجنبية، وأستمتع بجمع المعلومات عن طريق تلك الروايات ومن خلال مكتبة كبيرة عندي في المنزل هي أنيسي المفضل، جمع المعلومات من خلال الكتب أفضل من الإنترنت حيث المعلومات المغلوطة أحيانا، فقط تكتمل سعادتي حين يرسل لي قارئ يعيش في مكان كتبت عنه وهو متأكد من أنني زرته على رغم من تأكيدي له على عدم الزيارة، وهو ما حدث مثلا في رواية "سألقاك هناك"، حيث لم يصدق القراء وخصوصا من زاروا أصفهان أنني لم أزورها في حياتي..شعور بحق يسعدني ويؤكد على إقتناع القارئ بما أكتب وهو جزء كبير من نجاح أي رواية.


بعد نفاذ الأولى وصدور الثانية.. د. رشا سمير تكشف عن تفاصيل جديدة عن روايتها للقلب مرسى أخير (حوار)

•من هو الشخص الدافع وراء نجاح الدكتورة رشا سمير في مجال الأدب؟

قلتها وسأقولها ألف مرة، والدتي طبعا، والدتي هي التي شجعتني واحتوت أول كتاباتي وأنا في سن الرابعة عشر، ولازالت حتى اليوم تحتضن كتاباتي وتوجهني وتنتقدني، ليس فقط بصفة الأم ولكن بصفة القارئة المثقفة التي تلتهم الأعمال العربية والمترجمة بشكل لن تصدقه، هي أول من يقرأ الرواية وهي مسودة، وأول شخص يعلق على مقالي صباح كل خميس فور صدور الجريدة..أدين لها بكل الفضل والتقدير بلا جدال.

 

•ردك على أن عناوين أعمالك الأدبية تنحاز إلى النساء؟

لا اعتبر الإنحياز إلى المرأة تُهمة ولا أعتبرها كما يعتبرها البعض درجة أقل في سُلم الإبداع، ولكن ردي ببساطة أن محتوى رواياتي والخط الأدبي الذي إتخذته لا يدور في فلك المرأة فحسب على الرغم من إنحيازي الأكيد لقضايا المرأة.

 

أنحيازي دائما للبشر، بغض النظر عن الجنس واللون والهوية..فأنا حين أكتب أفكر في الفكرة المختلفة وعدم التكرار، فالكاتب الذي يحبس نفسه في إطار واحد يموت مع الوقت.

 

وكان لي تجارب عدة مع كل أشكال الإبداع القصصي، بدءا بالقصة القصيرة في "حب خلف المشربية، ومعبد الحب، وحواديت عرافة"، ثم القضايا الإجتماعية حين توجهت لكتابة الرواية في "بنات في حكايات"، والتسلل بعدها بين أروقة التاريخ للبحث في أغوار أزمنة ماضية وإسقاطها على واقع يتكرر مثلما حدث في "جواري العشق" و"سألقاك هناك"، ومرورا بتجربة الكتابة الساخرة في "يعني إيه راجل؟" وأخيرا أدب الترحال والغُربة في "للقلب مرسى أخير" وهو بالمناسبة عنوان مس كل من قرأه وخصوصا من عاشوا تجربة الغربة ودفعوا ثمنها.


بعد نفاذ الأولى وصدور الثانية.. د. رشا سمير تكشف عن تفاصيل جديدة عن روايتها للقلب مرسى أخير (حوار)

•لغلاف الرواية دورًا في النجاح الذي حققته، ما كواليس تحضيره؟

الواقع يقول أن غلاف وعنوان أي رواية لهما دور هام في توزيعها، والغلاف بالتحديد عنصر جاذب للشراء، فالقارئ يجذبه الغلاف والعنوان وبالطبع إسم الروائي لو كان له سابقة أعمال تجعل القارئ متلهفا لصدور عمل جديد له وإقتنائه دون تفكير.

 

والحمد لله أنا أعتبر نفسي وبنسبة كبيرة محظوظة في أغلفتي وعناويني، لكن الحقيقة هذه الرواية كما سمعت من القراء تفوقت على سابقيها، لقد قمت بالإشتراك مع دار النشر في عمل أكثر من تجربة لعمل الغلاف في البداية، ولكن في الحقيقة كنت في كل مرة أرى أن هناك شئ أفضل من الممكن أن نصل إليه ويكون أقرب إلى مضمون الرواية، حتى أسندنا الغلاف إلى المصممة الشابة فرح هشام وهي إبنتي الكُبرى وتعمل في مجال تصميم الجرافيك، أعطيتها فكرة مختصرة عن الرواية وفور أن إنتهت من التصميم ورأيناه، نال إعجابي وإعجاب دار النشر على الفور، وقد أسعدني جدا وقعه على القراء الذين أشادوا به منذ لحظة وضعه على موقع الدار، وكل من حضر حفل التوقيع هنأها عليه، الحقيقة فرحتي به كانت فرحتين نجاح الغلاف ونجاحها.

 

•هل هناك أعمال تقومين بالتحضير لها، بالأخص عند وفره الوقت بسبب ظروف الوباء؟

الحظر بالفعل كان فرصة جيدة للقراءة ولكن الكتابة تحتاج إلى مزاج أكثر إعتدالا..أنا في الأشهر الماضية ما بين كتابتي لمقالي الأسبوعي والنقد الأدبي في الجريدة، وبالفعل قررت مؤخرا أن أبدأ في التحضير لرواية جديدة، أحاول هذه المرة أن أختصر الوقت لأن غيابي عن القُراء ثلاث سنوات هو مجال لعتاب دائم بيني وبينهم..ولكن في النهاية حتى لو طال الوقت فما يهمني في النهاية هو تقديم عمل يليق بإسمي وبثقة قرائي، وهي الثقة التي صنعت نجاحي و أشكرهم عليها في كل وقت.


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