أستاذ مناعة يكشف علاقة فصيلة الدم ولون البشرة بالإصابة بكورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:17 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، إن فرص الإصابة بفيروس كورونا تقل لحد كبير مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك توصيات عالمية بضرورة ارتداء الكمامة خارج المنزل لعدم انتشار كورونا.

وأشار إلى أن الجميع عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وأصحاب فصيلة الدم "O" أقل عرضة للإصابة، وأصحاب فصيلة الدم "A" الأشد إصابة، متابعًا: "أصحاب فصيلة الدم "O" تكون إصابة كورونا بهم أقل، وتكون أشد لأصحاب فصيلة الدم "A"".

وكشف "عقبة"، عن أن أصحاب البشرة السوداء يصابون بفيروس كورونا أشد من أصحاب البشرة البيضاء.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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لون البشرة كورونا فصيلة الدم بوابة الفجر المناعة ارتداء كمامة

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