أستاذ مناعة يكشف علاقة فصيلة الدم ولون البشرة بالإصابة بكورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، إن فرص الإصابة بفيروس كورونا تقل لحد كبير مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك توصيات عالمية بضرورة ارتداء الكمامة خارج المنزل لعدم انتشار كورونا.





وأشار إلى أن الجميع عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وأصحاب فصيلة الدم "O" أقل عرضة للإصابة، وأصحاب فصيلة الدم "A" الأشد إصابة، متابعًا: "أصحاب فصيلة الدم "O" تكون إصابة كورونا بهم أقل، وتكون أشد لأصحاب فصيلة الدم "A"".





وكشف "عقبة"، عن أن أصحاب البشرة السوداء يصابون بفيروس كورونا أشد من أصحاب البشرة البيضاء.



