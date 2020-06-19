حسن يوسف يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس تحضيره مسلسل إمام الدعاة

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كشف الفنان الكبير حسن يوسف، كواليس تحضيره مسلسل إمام الدعاه الذي يحكي عن قصة حياة الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي.



وقال حسن يوسف، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني ": "أتيت بحياته والدروس التي كنت أحضرها، وجميع تفاصيل حياته، والتقيت المقربين منه، ومريدينه، والمؤتمرات التي كانت يذهب إليها، ومنها المؤتمر السنوي في لندن، وأمريكا، وأسئلة المستشرقين الذي كان يفحمهم بالإجابة، وكان يرويها لنا بعد عودتها".



وعن هجوم البعض على الشيخ الشعراوي، في حياته قال لي: "أنا المحامي بتاعي ربنا، هنقدر نجيب محامي أكبر منه"، وكان يقول دائمًا: " إن الله يدافع عن الذين أمنوا"، وعند هجوم البعض علينا في الوقت الحالي نقول هذا أيضًا.



مسلسل إمام الدعاة بطولة حسن يوسف، عفاف شعيب، سميرة عبد العزيز، محمد الدفراوي، حمدي أحمد، منال سلامة، محمد عبد الجواد، سوسن بدر، مروة عبد المنعم، تأليف بهاء الدين إبراهيم، ومن إخراج مصطفى الشال.

