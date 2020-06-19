مدرب كريستال بالاس يشيد بقرار استئناف الدوري الإنجليزي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:00 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
وكالات

أشاد روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس بقرار استئناف بطولة الدوري الإنجليزي بعد توقف استمر لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومر على هودسون الكثير طوال مسيرته التدريبية الطويلة لكن هذا الموسم شكل تحديا جديدا لمدرب منتخب إنجلترا السابق.

وقال المدرب البالغ عمره 72 عاما للصحفيين عبر مؤتمر صحفي عن بُعد اليوم قبل رحلة الفريق لمواجهة بورنموث غدا السبت: "من المهم للغاية استئناف الموسم لعدة أسباب".

وتابع: "عودة الدوري الممتاز مهمة للجميع. وأيضا من المهم خوض المباريات التي تحدد نتائجها الكثير من الأشياء مثل الهبوط والمقاعد المؤهلة إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي".

وجاء توقف الدوري في مارس الماضي عندما كان بالاس يقدم أداء جيدا بفوزه في ثلاث مباريات متتالية ليتقدم للمركز 11 برصيد 39 نقطة متأخرا عن بيرنلي بفارق الأهداف.

ويتأخر بالاس بفارق 6 نقاط فقط عن المركز الخامس الذي يحتله حاليا مانشستر يونايتد الذي ربما يتأهل إلى دوري الأبطال في حال خسارة غريمه المحلي مانشستر سيتي طعنه ضد قرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بحرمانه من المشاركات الأوروبية لمدة عامين.

ولم يسبق أبدا لكريستال بالاس إنهاء الدوري في مركز أعلى من العاشر ومع تبقي تسع جولات على النهاية حصد الفريق عشر نقاط أقل من رقمه القياسي في الدوري الممتاز.

وأضاف هودسون: "أمامنا الكثير من المباريات ونتطلع لها. اللاعبون حريصون على العودة للمباريات والحفاظ على الأداء الذي كنا عليه عندما اضطررنا للتوقف في مارس الماضي".

وواصل: "لكن كل شيء يعتمد على حفاظ اللاعبين على جاهزيتهم. أدرك مدى قلقنا الكبير من أجل إنهاء الموسم بين العشرة الأوائل، خاصة أننا لا نبعد كثيرا عن المراكز المؤهلة لأوروبا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريستال بالاس رياضة رودي هودسون الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ 37 دقيقة

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

منذ ساعتين

مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. أستاذ وبائيات يطمئن المصريين من الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يومين

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة عروض «منبوذ» الأهلي للرحيل

منذ 35 دقيقة

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

4 تحركات جديدة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و79 وفاة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

09:29 م

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

09:05 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

12:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟