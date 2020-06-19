المعاهد البحثية بمدينة زويل تكشف معلومة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور أيمن الشيشيني، أستاذ علم الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن مصر ما زالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا، منوها بأن درجة الإصابة بفيروس كورونا يتحدد على حسب الفيروسات التي دخلت الجسم، وقوة جهاز المناعة.





وأشار "الشيشيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن الفيروس عندما يدخل جسم الإنسان له طريقين، إما أن يذهب للجهاز الهضمي أو التنفسي، موضحا أن أعراض الإصابة تختلف باختلاف المستقبلات التي استقبلت الفيروس.



وأضاف، "فيروس كورونا لئيم جدا.. بحاول يعمي جهاز المناعة أنه يشوفه عند دخوله في البداية حتى يصل للخلايا ويتلفها".



