المعاهد البحثية بمدينة زويل تكشف معلومة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:10 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن الشيشيني، أستاذ علم الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن مصر ما زالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا، منوها بأن درجة الإصابة بفيروس كورونا يتحدد على حسب الفيروسات التي دخلت الجسم، وقوة جهاز المناعة.

وأشار "الشيشيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن الفيروس عندما يدخل جسم الإنسان له طريقين، إما أن يذهب للجهاز الهضمي أو التنفسي، موضحا أن أعراض الإصابة تختلف باختلاف المستقبلات التي استقبلت الفيروس.

وأضاف، "فيروس كورونا لئيم جدا.. بحاول يعمي جهاز المناعة أنه يشوفه عند دخوله في البداية حتى يصل للخلايا ويتلفها".



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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