لاعبو بيراميدز يجرون المسحة الطبية الأولى غدًا استعدادًا للعودة إلى التدريبات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يجري لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز المسحة الطبية الأولى للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا غدًا السبت بمقر النادي بالدفاع الجوي تمهيدا لاستئناف النشاط والتدريبات خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لاستكمال مباريات الدوري يوم ٢٥ يوليو المقبل.

وكشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي عن أن اللاعبون سيجرون المسحة تحت إشراف أكبر شركات التحاليل الطبية في مصر والتي تعاقد معها النادي لإجراء المسحة لجميع أفراد الفريق وبناء على نتائجها سيبدأ الفريق تدريجيا في استئناف تدريباته بمقر النادي.

شدد المدير الرياضي على أنه بناء على نتائج المسحة الأولى سيشارك اللاعبون في التدريبات على مجموعات قبل خوض التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات مجددا.

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