الصحة تعلن انتهاء خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية.. ومناشدة لأولياء الأمور

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:22 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
منى صموئيل
اطمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الانتهاء من إجراءات خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوي الفني، والتي تم وضعها بالتنسيق مع كافة القطاعات المختصة بالوزارة وبالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان والقائمين على عملية التصحيح خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، اليوم، عبر تنقية (الفيديو كونفرانس) مع وكلاء وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، والقطاعات المختصة بخطة التأمين الطبي بالوزارة، وتشمل كل هيئة التأمين الصحي وقطاع الطب الوقائي والعلاجي والرعاية الأساسية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى هيئة والإسعاف.

وأكدت الوزيرة الاستعداد الكامل للامتحانات من خلال تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية والمرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان والتشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد.

وتابعت الوزيرة أنه تم التأكد أيضًا من تمركز سيارات الإسعاف بأماكنها المحددة في محيط اللجان لنقل أي حالة طارئة واتباع خطط الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال تلك الحالات.

وأكدت الوزيرة أنه تم مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات والأدوية الإضافية، كما تم التأكد من توافر مخزون احتياطي من المستلزمات والأدوية بمخازن الوزارة.

وأكدت الوزيرة سلامة الطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، باعثة رسالة طمأنينة للأهالي، مناشدة أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان حرصًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

وفى ذات السياق، أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واستعرضت الوزيرة الإجراءات المتبعة ضمن خطة التأمين الطبي، كما أكدت خلال الاتصال توفير كافة سبل الرعاية الطبية لجميع الطلاب والمشرفين على الامتحانات، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من التنسيق بين الجهات المختصة في كل من الوزارتين لتذليل أي عقبات أو تحديات أثناء فترة انعقاد الامتحانات.

وأشارت الوزيرة إلى التنسيق الكامل بين كل من وكلاء وزارة الصحة ووكلاء وزارة التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي، مضيفة أنه تم التأكد من استعداد فرق الانتشار السريع بكل محافظة للتأمين الطبي وتقديم الدعم الكامل عند حدوث أي طارئ بكل محافظة.

ومن جانبه أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن ثقته في إجراءات التأمين الطبي الخاصة بكل أفراد منظومة الامتحانات، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين جهات الدولة المعنية في إطار المسئولية الوطنية لتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب.

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