الفيدرالي الأمريكي يعترف تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا سيكون صعب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:06 م
دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

 قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة إن تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة فيروس كورونا المستجد ستكون صعبة، وإنه لن يكون هناك إصلاح سريع.


وقال باول في تصريحات استهل بها مناقشة عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مع قيادات محلية في يانجستاون بأوهايو بشأن بناء قوة عمل متينة ”سوف نخرج من هذا مجددا، لكن الأمر سيتطلب وقتا وعملا ... سيكون الطريق أمامنا صعبا“.

وقال ”فُقدت أرواح وسبلا للعيش، وتلوح في الأفق ضبابية كبيرة“.

كان باول قد شدد في ظهورين منفصلين أمام مشرعين بالكونجرس الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع على أن الولايات المتحدة تواجه طريقا طويلا للتعافي بشكل عام بالرغم من بيانات اقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة بشأن زيادة الوظائف والإنفاق الاستهلاكي.

 

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

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