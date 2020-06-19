أوس أوس يهنئ أحمد مكي بعيد ميلاده

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:07 م
أوس أوس ومكي
أوس أوس ومكي
فايقة محمد عادل
يحتفل النجم أحمد مكي اليوم بعيد ميلاده ال 40 ، وحرص عدد كبير من الفنانين بتوجيه رسائل تهنئة له أخرهم نجم مسرح مصر أوس أوس.

حيث شارك أوس أوس جمهوره بصورة تجمعه بالنجم أحمد مكي عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب : كل سنة وأنت طيب وبخير يا كبير وعقبال يارب مليون سنة ، وحشتنا جدا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

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