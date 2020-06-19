مانشستر سيتي يتعاقد مع لاعب جديد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
أعلن نادي سلافيا صوفيا اليوم الجمعة، انتقال لاعب وسطه فيليب كراستيف إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز".

وقال سلافيا في بيان إن "كراستيف (18 عاماً) وافق على الانتقال إلى بطل إنجلترا بعد اجتيازه الفحص الطبي الخميس، وإنه سيوقع العقد مع ناديه الجديد في الأسبوع المقبل".

ويلعب كراستيف أيضاً في صفوف منتخب بلغاريا تحت 19 عاماً وشارك ضمن الفريق الأول لناديه في الدوري البلغاري للمرة الأولى في 2018.

ويعتبر كراستيف واحدا من أفضل اللاعبين الصاعدين في بلاده الواقعة في البلقان، وحتى الآن شارك في 24 مباراة مع سلافيا في الدوري المحلي الأول وأحرز هدفاً.

وقال فنتسيسلاف ستيفانوف رئيس سلافيا اليوم الجمعة "سنتصرف كما فعلنا دوماً.. الأموال التي ستأتي من الصفقة ستستثمر في تطوير المواهب الجديدة وسنركز أيضاً على تحسين مراكز التدريب".

وقال سلافيا إنه "سيكشف عن المزيد من التفاصيل عند توقيع العقد مع النادي الإنجليزي في الأسبوع المقبل".

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