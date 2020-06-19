3 مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إشبيلية في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : تيرشتيجن.





خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.





خط الوسط : بوسكيتس - ارتورو فيدال - راكتيتش.





خط الهجوم : مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي - لويس سواريز.





ويحل فريق برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.



