دبلوماسي سابق: نتمنى توحد الدول العربية لدعم استقلال ليبيا (فيديو)

قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يوجد إجماع بين الدول العربية على العناصر الأساسية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وقرارات الجامعة العربية بالنسبة للقضية الليبية، لافتا إلى أنه يوجد انقسام وتباين في الآراء بين الدول العربية.





وأكد خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مصر تريد تعبئة مواقف عربية على المستوى الرسمي لتأييد المسار السياسي ليبيا، معقبا "نتمني حصول طلب مصر الذي تقدمت به إلى الجامعة العربية اليوم على اجماع بين الدول بشأن طلبها بضرورة دعم المسار السياسي".









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