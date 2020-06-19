مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تسعى لدفع التحول السيادي للحفاظ على استقلال ليبيا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:34 م
حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق
حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تتطلع لحل سياسي في ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأسبق: نسعى لاستقلال ليبيا ووحدة الدول العربية

قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الطلب الذي تقدمت به مصر اليوم إلى مجلس الجامعة العربية لعقد قمة طارئة لبحث الأوضاع في لييبا جاء بعد إعلان القاهرة لدعم الحل السياسي.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مصر تتطلع للحصول على تأييد الحكومات العربية لما ورد في مبادرة إعلان القاهرة بشأن دفع الحل السياسي في ليبيا وبدأ مرحلة التحول الديمقراطي حفاظا على استقلال ووحدة الدول العربية. 

وأوضح أن هذه المبادرة ليبية ليبية تأتي إتساقا مع مخرجات مؤتمر برلين ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأوضاع في ليبيا. 


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