تصريح صديق أحمد زكي يجعل التطرق في حياته من خلال "الإمبىاطور" صعبة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:27 م
الامبراطور
الامبراطور
مي مرسي
صرح المخرج كريم إسماعيل الصديق المقرب للفنان الراحل أحمد زكي بأن هيثم ووالده كانا يرفضان أن يتم عمل درامي يحكي قصة حياتهم وآثار تصريحه جدل الجمهور حول إجراء مسلسل بقصة حياة أحمد زكي.

وأكد إسماعيل أن هيثم زكي كان يخبره دائما أن والده أحمد زكي لا يريد أن يتطرق الجمهور إلى حياته الخاصة بعد وفاته.

ومن الواضح أن مسلسل "الإمبراطور" لن يتأثر بتصريح كريم إسماعيل حيث أن الكاتب بشير الديك ذكر أنه لن يتطرق لحياة أحمد زكي الخاصة بل عن سيرته الذاتية ونشأته.

وكانت عائلة الفنان الراحل أحمد زكي قد عبرو عن استيائهم بسبب تقديم محمد رمضان شخصية الراحل وذلك دون الرجوع إلى العائلة وخصوصا أنهم متواجدين.

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قصة حياة أحمد زكي الكاتب بشير الديك الراحل احمد زكي اخبار الفجر الفني

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