شاهد.. رانيا منصور تخطف قلوب محبيها عبر "إنستجرام"

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تحرص الفنانة رانيا منصور بالتفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث شاركت رانيا ، جمهورها منذ قليل بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهرت رانيا بالصورة من داخل منزلها بإطلالة ساحرة مرتدية بفستان أسود قصير ، وكان شعرها منسدلا ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.



وتفاعل الكثير مع الصورة وانهالت العديد من التعليقات متغزلين بها "يخربيت حلاوتك ، قمر ،بطل وغيرها من التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء الثالث" وتدور أحداثها في إطار رومانسي غامض، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد الشرنوبي ورانيا ياسين .