بالبينك.. هدي الأتربي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:30 م
هدى الاتربي
هدى الاتربي
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة هدي الأتربي، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت هدي بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان بينك ونظارة شمس ، وكان شعرها مموج منسدلا ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.

وفي سياق أخر شاركت هدي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "القمر أخر الدنيا" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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