قريبا .. حمادة هلال يطرح "طحن×طحن" ويجدد تعاونه مع أوكا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:28 م
حمادة هلال
حمادة هلال
ولاء عبد الناصر
يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أحدث اغانيه "طحن × طحن" خلال منتصف الأسبوع الجاري،وذلك بعد أن طرح مقطع موسيقي من ضمن الأغنية كبرومو تشويقي على قناتة الخاصة بموقع "يوتيوب".

حمادة جدد تعاونه للمرة الثانية على التوالي مع "أوكا" لتوزيع الأغنية بعد أن تعاونوا سوياً فى أغنية "أشرب شاي" التى وزعها أوكا وكتب كلماتها أورتيجا ، ويبحث حماده هلال خلال الفترة الحالية فكرة تقديم الأغنية كفيديو كليب من خلال فكرة " Lryic Video" أو تقديمها على طريقة الأنيميشن مثلما قدم " أوه لا لاه" منذ عدة أشهر نظراً لصعوبة التصوير في ظل جائحة كورونا .


الأغنية هي من إنتاج حمادة هلال حيث إتجه خلال الفترة الأخيرة إلى الإنتاج لنفسه أغنياته مثل "ست الناس" في عيد الأم و "ياجماله" مع منة عرفة و قبلها " أشرب شاي".


"طحن×طحن" من كلمات هشام عبد الحليم والحان حسن سراج وتوزيع أوكا .


يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخراً أغنية "ياجماله" وأستعان في الكليب بالفنانة منة عرفة في تعاون جديد بينهم بعد أغنية"الفار السندق" منذ 12 عاماً ،وحققت ياجماله حتى الأن نسب مشاهدة وصلت حتي 8 ملايين مشاهد وتصدرت تريند اليويتوب في بداية نزولها.

وهي من كلمات ماجد صبري واللحن مأخوذ من فلكلور روماني وأخرجها أحمد عاطف


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