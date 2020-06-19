رد التعليم على مطالبة "الأطباء" بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:44 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
أثار قرار عقد امتحانات الثانوية العامة بعد غد الأحد 21 يونيو، حالة من الجدل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى دفع نقابة الأطباء بإرسال مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لما تشكله من خطورة على صحة الطلاب والمعلمين.

من جهته، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر جروب ائتلاف معلمي مصر على "واتساب"، قائلا: إن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة ، هو قرار دولة بكامل مؤسساتها وليس قرارا فرديا له.


وأعلنت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة مراجعة ليلة الامتحان على الإنترنت.

وقال "شوقي"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيتم إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لكل من المواد المتاحة على المنصة قبل امتحان المادة بأيام قليلة".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "ادخل على مراجعات ليلة الامتحان للمواد المتاحة على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية".

وأضاف، أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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