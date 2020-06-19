طبيب يكشف عن دواء ينقذ البشرية من كورونا (فيديو)

قال الدكتور عصام عبد الصمد، طبيب التخدير وعلاج الأورام، إن الدواء ديكساميثازون الذي تم الإعلان عن استخدامه في علاج كورونا قديم ويتم استخدامه منذ 60 عاما.





وأضاف "عبدالصمد"، عبر مداخلة بـ "سكايب"، من العاصمة البريطانية مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة أن ثلث الوفيات بكورنا كان يمكن إنقاذهم إذا تم استخدام دواء ديكساميثازون مبكرا، مشيرا إلى أن بريطانيا كانت تشهد 1000 حالة وفاة يوميا بسبب التأخر في استخدام هذا العلاج من أجل إجراء الأبحاث علية والتأكد من صلاحيته.





وأكد طبيب التخدير وعلاج الأورام أن الدواء يجب تناوله تحت إشراف طبي، مردفا، من يأخذه بدون اشرف طبي قد يتسبب في وفاته لأنه يتم استخدامه داخل الرعاية المركزة وقبل الدخول للعناية المركزة.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



