أسعار الذهب العالمية ترتفع خوفا من ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة تفش ثانية، وهو ما قد يجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة.

 

وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1740.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1747.90 دولار للأوقية.

 

كانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.

 

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.

 

صعدت أسعار الذهب 14 بالمئة منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية.

  

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.91 بالمئة إلى 1907.44 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

 

وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 824.50 دولار للأوقية، محققا زيادة 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

 

وارتفعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 17.73 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.

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