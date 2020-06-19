استعدادات الصحة والإسعاف لامتحانات الثانوية بكفر الشيخ

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:39 م
الدكتورة سوسن سلام
الدكتورة سوسن سلام
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، عن استعدادها بخطة محكمة لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة صحيًا وذلك من خلال تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمراقبين بحيث لا تزيد اللجنة عن 14 طالبًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. 

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تأمين سيارات الإسعاف لجميع لجان الثانوية العامة فضلًا عن تأمين الطرق والمدارس في الداخل والخارج، وتواجد الأطباء المتخصصين والزائرات الصحيات داخل اللجان، وتوفير المواد المطهرة والمعقمة وكواشف rapid test لقياس درجة حرارة الطلاب والمدرسين قبل دخول اللجان.

وقالت سلام، إن وزيرة الصحة أكدت على أن الفئات العمرية الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد من 10 إلى 19 عامًا، مؤكدة توفير كافة الرعاية الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية على أكمل وجه والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الصحة والمحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول منذ بدء الامتحانات وحتى نهايتها.

وفي سياق متصل، رفع مرفق الإسعاف، بقيادة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الإسعاف، درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز المحافظة حيث وصلت أعداد سيارات أسطول هيئة الإسعاف المصرية كفر الشيخ إلى 100سيارة إسعاف مجهزة مع نسبة تشغيل تتراوح من 70 الى 80% لكل قطاع خلال فترة تنفيذ الخطة. 

وأشار مرفق الإسعاف إلى وضع السيارات العاملة في حالة استنفار خارجي على الطرق طول فترة تنفيذ الخطة تمركز السيارات في الاماكن المحدده والتمركزات على الطريق الدولى الساحلى.

وأضاف الحنزوري، أنه سيتم متابعة السيارات فى كل قطاع عدد 2 مشرفين للعمل الميدانى لمده 24 ساعة يوميا لمتابعه السيارات فى أماكن تواجدها والإشراف على تسليم وتسلم السيارات فى المواعيد المحددة ومتابعة تجهيز السيارات من الأجهزه الطبية والميكانيكية لتكون جاهزة للخدمة الإسعافية والتحرك مع السيارات وتوجيها فى موقع الحدث.

وفي نفس السياق، أعلن فرع التأمين الصحي بكفرالشيخ بقيادة الدكتور أحمد فرج قاسم، تشكيل لجنة تضم مديري المناطق بالفرع ومديري عيادات الصحة المدرسية بالفرع، مهامها التأكد من صلاحية أجهزة الضغط بالمدارس والمرور الدائم على اللجان ومتابعة سير العمل بها وتسليم الواقيات الطبية للفرق المشاركة وتسليم بيان حالات الاشتباه بكورونا وبيان الحالات المحالة للمستشفيات فور انتهاء زمن الامتحان.

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