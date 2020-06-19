مركز السينما العربية ينطلق في سوق مهرجان "كان" الافتراضي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

بمشاركة 17 من شركائه، ينطلق مركز السينما العربية للسنة السادسة على التوالي في مهرجان كان السينمائي الذي تقرر إقامة السوق الخاص به بشكل افتراضي على الإنترنت في الفترة من 22 إلى 26 يونيو الحالي.

 

شركاء مركز السينما العربية في مهرجان كان بالترتيب الأبجدي: الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن)،راديو وتلفزيون العربART (السعودية)،روتانا (السعودية ومصر)، سودان فيلم فاكتوري (السودان)،فيلم كلينك (مصر)،مهرجان السودان للسينما المستقلة (السودان)،مهرجان الفيلم العربي - روتردام(هولندا)،مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)،مهرجان طرابلس للأفلام (لبنان)، مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد)، Greener Screen (الإمارات)،Eventival (التشيك)،MAD Solutions (مصر والإمارات)،MAD Celebrity(مصر والإمارات)، MAD Distribution(مصر والإمارات)،Telescope (الولايات المتحدة الأميركية)، The Imaginarium Films (الأردن).

 

وسوف يتضمن سوق مهرجان كان عدداً من الأنشطة التي سيقوم بها مركز السينما العربية، من بينها الكشف عنقائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة، وسوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمركز السينما العربية.

 

أيضاً من بين أنشطة مركز السينما العربية الإعلان عن الفائزين بـجوائز النقاد للأفلام العربيةفي نسختها الرابعة، وجائزة الإنجاز النقدي، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المشروعات خلال فعاليات السوق.

 

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق  المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما  العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

 

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

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