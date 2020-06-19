الطائف تعلن تسجيل أعلى معدلاتها للإصابات اليومية بكورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
سجلت محافظة الطائف أعلى معدلاتها اليومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن من بداية الإعلان عن انتشار الوباء.

ووفق موقع تحديثات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة فقد سجلت الطائف 213 إصابة ليصبح الإجمالي 3258 إصابة.

فيما بلغت حالات التعافي 2292 ، وبقي عدد حالات الوفاة عند معدل 17 حالة .

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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